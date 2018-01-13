Зак Браун: "Алонсо не ставил ультиматумов перед "Маклареном"

Исполнительный директор "Макларена" Зак Браун опроверг слухи о том, что Фернандо Алонсо предъявлял ультиматум команде в прошлом сезоне. Ранее появлялась информация, что испанец требовал от команды перехода с двигателей "Хонды" на моторы "Рено".

– Я часто слышал, будто он ставил ультиматумы, но хочу заверить, что этого никогда не было, – цитирует F1i Брауна. – Он просто хотел, чтобы мы снова стали конкурентоспособными. Думаю, что он остался бы и с "Хондой", если бы чувствовал, что мы будем в 2018 году сражаться выше. Команда его любит, он вдохновляет нас. Мы ничего ему не обещали – только снова вернуться к высоким позициям. Он знает, на что мы способны.