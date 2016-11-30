Юсуке Хасегава: "В следующем году "Макларен" будет бороться за подиум"

Глава гоночной программы "Хонды" Юсуке Хасегава доволен тем, как в нынешнем сезоне показал себя "Макларен" с двигателями японской компании. По его словам, в 2017 году "Макларен" сможет претендовать на высокие места.

– "Макларен" и "Хонда" добились больших успехов в этом году, – цитирует F1i Хасегаву. – На протяжении всего сезона мы демонстрировали прогресс, пусть и не показали нужных результатов. В 2017 году должны стремиться попадать на подиум. Это реальная цель, если сохраним темпы прогресса. Пока 2017 год очень туманный для всех. Уровень конкурентоспособности команд будет для всех загадкой. Из-за смены регламента все начнут с нуля.