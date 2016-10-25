Власти Малайзии хотят отказаться от проведения этапа "Гран-при"

Власти Малайзии намерены временно отказаться от приема этапа "Гран-при", сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Нью Стрейтс таймс". Главной причиной этого решения министр молодежи и спорта Хайри Джамалуддин Абу Бакар назвал высокие затраты при низкой отдаче.

– В 1999 году Малайзия стала вторым государством в Азии, после Японии, где стартовал этап гонок, но сейчас они проходят и в Сингапуре, и в Китае, и на Ближнем Востоке, – сказал министр. – В последнее время наблюдается уменьшение телевизионной аудитории, а также снижение объемов продаж билетов.

В ближайшие дни пройдет совещание с участием представителей различных ведомств, в том числе Минфина, на котором будет принято окончательно решение о судьбе этапа в Малайзии.