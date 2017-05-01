12:48 | ФОРМУЛА-1

Виталий Мутко: "Новые владельцы "Формулы-1" довольны "Гран-при России"

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что новые владельцы "Формулы-1" довольны проведением "Гран-при России" в Сочи в 2017 году.

Напомним, американская корпорация Liberty Media, принадлежащая миллиардеру Джону Мэлоуну, стала владельцем "Формулы-1" в январе. Тогда же пост исполнительного директора "Формулы-1" покинул англичанин Берни Экклстоун. Занял вакантную должность американец Чейз Кэри.

- Мы в очередной раз посмотрели организацию "Гран-при России", - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Все было сделано на высоком уровне. Никаких проблем не возникло. Новые владельцы "Формулы-1" остались довольны. Все получилось. Команда, которая организовывает "Гран-при", имеет уже большой опыт и профессионализм.

 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/auto/20170501/1119882992.html

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