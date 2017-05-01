Виталий Мутко: "Новые владельцы "Формулы-1" довольны "Гран-при России"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что новые владельцы "Формулы-1" довольны проведением "Гран-при России" в Сочи в 2017 году.

Напомним, американская корпорация Liberty Media, принадлежащая миллиардеру Джону Мэлоуну, стала владельцем "Формулы-1" в январе. Тогда же пост исполнительного директора "Формулы-1" покинул англичанин Берни Экклстоун. Занял вакантную должность американец Чейз Кэри.

- Мы в очередной раз посмотрели организацию "Гран-при России", - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Все было сделано на высоком уровне. Никаких проблем не возникло. Новые владельцы "Формулы-1" остались довольны. Все получилось. Команда, которая организовывает "Гран-при", имеет уже большой опыт и профессионализм.