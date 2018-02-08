Верляйн возвращается в DTM

Бывший пилот "Заубера" Паскаль Верляйн вернется в DTM в этом году после неудачной попытки остаться в "Формуле-1". "Заубер" заменил гонщика программы развития "Мерседеса" на Шарля Леклера, который является воспитанником "Феррари".
Верляйн дебютировал в DTM в 2013 году, а в 2015-м стал чемпионом в составе "Мерседеса", за который и будет выступать в будущем. Предстоящий сезон станет последним для "Мерседеса" в DTM.
КолобокКолобков
Kimi_**Мерсы кинули своего....Боттаса оставив.** Ровно поэтому РБ кинул в своё время Альгессуари. Что испаней не стал бы играть роль тряпки , что Верляйн. Мерсам не нужно ,чтобы кто-то посигнул на великого чернушку. Да еще и немец в немецкой команде...Хотя некоторые немцы в гробу крутятся при виде Верляйна, но всё лучше британской чернушки...
22:59
Kimi_
Мерсы кинули своего....Боттаса оставив.
20:26
george64
А кто-то хлопнет стопку с горя по поводу ухода из Ф1 какого-то (а по сути - никакого) Верляйна...
20:11