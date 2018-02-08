Верляйн возвращается в DTM

Бывший пилот "Заубера" Паскаль Верляйн вернется в DTM в этом году после неудачной попытки остаться в "Формуле-1". "Заубер" заменил гонщика программы развития "Мерседеса" на Шарля Леклера, который является воспитанником "Феррари".

Верляйн дебютировал в DTM в 2013 году, а в 2015-м стал чемпионом в составе "Мерседеса", за который и будет выступать в будущем. Предстоящий сезон станет последним для "Мерседеса" в DTM.