15:22 | ФОРМУЛА-1

Валттери Боттас: "Трудно быть командным игроком и пытаться стать первым"

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Новичок "Мерседеса" Валттери Боттас считает, что у него не будет конфликтов с партнером по команде Льюисом Хэмилтоном. Финн понимает, что означает соперничество внутри команды.

– У Хэмилтона и Росберга была жесткая борьба, возникали сложности в отношениях, – цитирует Autosport Боттаса. – Но "Мерседес" научился с этим бороться. Там возникали всякие ситуации. Я уверен, что будут четкие обозначения того, что мы можем делать, а чего не можем. Конечно, трудно быть командным игроком и пытаться стать первым. Это новая для меня ситуация. Но я постараюсь сделать все для команды. Обычно я со всеми уживаюсь. Но в "Формуле-1" нужно быть немного эгоистом, чтобы добиваться цели.

 

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