Валттери Боттас: "Десять пинт пива, и я буду в порядке"

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас признался, что очень расстроен после гонки "Гран-при Азербайджана". Финн, лидировавший за несколько кругов до финиша, сошел с дистанции из-за прокола заднего правого колеса.

– Это простое невезение, неудача, – цитирует ВВС Боттаса. – Десять пинт пива и, возможно, я буду в порядке. Нужно пройти через это. Это часть гонок. Но сейчас чувствую большое разочарование. Уличные трассы всегда сложны, здесь всегда много аварий. Я не знал, что именно случилось. Мне просто не повезло.