17:42 | Формула-1

Валттери Боттас: "Десять пинт пива, и я буду в порядке"

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Пилот "Мерседеса"  Валттери Боттас признался, что очень расстроен после гонки "Гран-при Азербайджана". Финн, лидировавший за несколько кругов до финиша, сошел с дистанции из-за прокола заднего правого колеса.

– Это простое невезение, неудача, – цитирует ВВС Боттаса. – Десять пинт пива и, возможно, я буду в порядке. Нужно пройти через это. Это часть гонок. Но сейчас чувствую большое разочарование. Уличные трассы всегда сложны, здесь всегда много аварий. Я не знал, что именно случилось. Мне просто не повезло.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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RedMack2

С Кими посоветуйся. Он научит правильно пить)

18:18

dimas1

заслуживал победу, но это гонки, не ты первый, не ты последний

18:05

george64

А зачем в желудке лишний объем занимать? Стакан водки - и все дела. )

18:04

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