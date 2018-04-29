Валттери Боттас: "Десять пинт пива, и я буду в порядке"

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас признался, что очень расстроен после гонки "Гран-при Азербайджана". Финн, лидировавший за несколько кругов до финиша, сошел с дистанции из-за прокола заднего правого колеса.
– Это простое невезение, неудача, – цитирует ВВС Боттаса. – Десять пинт пива и, возможно, я буду в порядке. Нужно пройти через это. Это часть гонок. Но сейчас чувствую большое разочарование. Уличные трассы всегда сложны, здесь всегда много аварий. Я не знал, что именно случилось. Мне просто не повезло.
RedMack2
С Кими посоветуйся. Он научит правильно пить)
18:18
dimas1
заслуживал победу, но это гонки, не ты первый, не ты последний
18:05
george64
А зачем в желудке лишний объем занимать? Стакан водки - и все дела. )
18:04