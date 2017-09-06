В "Рено" готовы отказаться от контракта с "Торо Россо" в обмен на Сайнса

Руководитель "Рено" Сириль Абитбуль в интервью AutoHedbo подтвердил, что французский производитель готов отказаться от контракта с "Торо Россо" в обмен на Карлоса Сайнса.

– У нас четкая позиция: контракт подписан, и точка, – приводит Motorsport слова Абитбуля. – Если в "Ред Булле" хотят, чтобы "Торо Россо" расторгла данное соглашение, то должны предложить выгодные для нас условия в той или иной форме. Мы готовы рассмотреть возможность обмена, в том числе и такой вариант (обмен на Сайнса). Как бы там ни было, но мы точно не собираемся действовать себе во вред. Да, я вполне могу себе представить, что ключом к сделке станет Сайнс. "Формула-1" – это большой рынок, где можно договориться обо всем, даже если сделка кажется нереальной.

Напомним, что "Макларен" хотел бы отказаться от сотрудничества с "Хондой" и в следующем сезоне перейти на моторы "Рено". В "Торо Россо", дочернем коллективе "Ред Булла", в свою очередь, не против перейти на двигатели "Хонды", но у команды есть контракт с "Рено".