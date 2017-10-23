В "Феррари" опровергли слухи о смене руководителя команды

Президент "Феррари" Серджо Маркьонне опроверг слухи о том, что руководитель команды Маурицио Арривабене покинет свой пост. Ранее появилась информация, что Арривабене может заменить технический директор "Феррари" Маттиа Бинотто.

– Мы выросли как команда, – цитирует F1Today Маркьонне. – Сейчас у нас небольшие неприятности, но если бы мне сказали в прошлом году, что к "Гран-при США" мы еще будем бороться за титул, я бы рассмеялся. На протяжении большей части сезона мы были большим конкурентом "Мерседеса". Это показатель работы команды, поэтому не будем говорить об изменениях. Преемственность очень важна. Мы обеспечили ее, продлив контракты с пилотами. Арривабене и команда верят в "Феррари". Нам всем нужна поддержка. Мы не можем сдаваться.