"Уильямс" первым показал новую машину

"Уильямс" опубликовал изображения нового болида FW-40, сообщает Autosport. Британская команда стала первой в пелотоне, показавшей машину, разработанную под новый технический регламент 2017 года.
Отметим, что название болида посвящено 40-летию команды.
Radej
Акулий плавник в принципе не может смотреться органично. Он и раньше смотрелся ужасно, не вижу причин по которым это должно измениться, однако выглядит она действительно отвратно, такое впечатление что на прошлогоднюю машину прилепили скошенное заднее крыло, акулий плавник, стреловидное переднее антикрыло и широкие шины. Больше на народное творчество похоже.
18:40
Алый Дракон
Если это реально будущий болид, то машина вызывает полное разочарование (... На ф1ньюс написано, что, возможно, это промежуточный вариант, так как на болиде видны элементы машины прошлого года... Но, если это вариант окончательный, то машина выглядит плохо... Даже "акулий плавник" не выглядит гармонично, а - как будто машину вытащили из под пресс-формы, и забыли облой почистить )... Опять этот передний "хвост" (я бы назвал его по-другому, но цензура не позволяет)...
18:31