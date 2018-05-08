Тото Вольфф: "Уже научились воспринимать слова Экклстоуна с улыбкой"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф не воспринимает всерьез слова бывшего генерального промоутера "Формулы-1" Берни Экклстоуна о Льюисе Хэмилтоне. Он заявил после гонки в Баку, которую британец выиграл, что Хэмилтон уже не так мотивирован.

– Сейчас для нас нет хороших новостей, – цитирует F1i Вольффа. – Мы колеблемся между депрессией и волнением. Когда "Мерседес" ошибается, все говорят о конце эпохи, когда мы идем верной дорогой, они твердят, что "Мерседес" разрушает спорт.

Это не Льюис в первых гонках выступил не на своем уровне, а вся команда. Мы могли выиграть три стартовые гонки, но не сделали этого. А в Хэмилтоне всегда горит священный огонь и желание побеждать. Мы все уважаем Берни. Но уже научились воспринимать его комментарии с улыбкой. Он замечательный, и ему всегда есть что сказать.