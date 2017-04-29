Тото Вольфф: "Трехлетнее доминирование "Мерседеса" закончилось"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф уверен, что можно говорить о прекращении эры доминирования его команды. В первых трех гонках сезона "Мерседес" выиграл лишь однажды.

– Трехлетний период превосходства закончился, – цитирует Blick Вольффа. – Это не всегда хорошо было для "Формулы-1". Поэтому многие болельщики с нетерпением ждут великолепной борьбы за чемпионство. Раньше все три года нам приходилось думать о том, как управлять Хэмилтоном и Росбергом. Теперь этой проблемы нет.

Конечно, мало приятного в том, что нам пришлось в Бахрейне попросить Боттаса уступить место Хэмилтону. Но мы должны были задаться вопросом о том, хотим ли потерять гонку в целом. Валттери просто не мог контролировать свои шины, поэтому мы вынуждены были поставить Льюиса вперед.