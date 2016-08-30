19:23 | ФОРМУЛА-1

Тото Вольфф: "Манор" не станет юниорской командой "Мерседеса"

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Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф отрицает слухи о том, что "Манор" станет их юниорской командой. Подобные разговоры появились после подписания протеже англо-немецкой команды Эстебана Окона на место основного пилота "Манор".

– Нет, это точно не вторая команда, – цитирует Autosport Вольффа. – Тем не менее, после того, что произошло с Максом Ферстаппеном, мы поняли, что не должны упускать таланты только потому, что у нас нет для них места. Да, наше сотрудничество с "Манор" немного изменилось, однако мы не планируем приобретать их акции. Мы получим собственную выгоду от сотрудничества, и все.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/36019-toto-volf-manor-ne-stanet-yuniorskoy-komandoy-mercedes

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