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Тото Вольфф: "Ферстаппен никого не боится"

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Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф подчеркнул, что он впечатлен поведением Макса Ферстаппена на трассе. По словам Вольффа, ему нравится, как пилотирует голландец, но он боится, что однажды его действия могут привести к серьезной аварии.

 - Макс – это словно глоток свежего воздуха, - цитирует F1News Вольффа. - Мне нравится его молодость и яркие действия на трассе. Он совершенно никого не боится, для него нет авторитетов, он готов бороться с каждым. Он напоминает мне великих пилотов – Льюиса или Айртона Сенну. Уже сейчас многие гонщики дважды подумают перед тем, как решиться его обогнать.

До сих пор всё говорило о том, что он на верном пути. В FIA его не штрафуют, единственная проблема – его остро критикуют другие пилоты на брифингах. Возможно, в будущем ему будет сложнее. Я только боюсь, что однажды его действия могут привести к серьезной аварии. Он действует очень ярко, но опасно

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