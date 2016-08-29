Тото Вольфф: "Ферстаппен никого не боится"

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф подчеркнул, что он впечатлен поведением Макса Ферстаппена на трассе. По словам Вольффа, ему нравится, как пилотирует голландец, но он боится, что однажды его действия могут привести к серьезной аварии.

- Макс – это словно глоток свежего воздуха, - цитирует F1News Вольффа. - Мне нравится его молодость и яркие действия на трассе. Он совершенно никого не боится, для него нет авторитетов, он готов бороться с каждым. Он напоминает мне великих пилотов – Льюиса или Айртона Сенну. Уже сейчас многие гонщики дважды подумают перед тем, как решиться его обогнать.

До сих пор всё говорило о том, что он на верном пути. В FIA его не штрафуют, единственная проблема – его остро критикуют другие пилоты на брифингах. Возможно, в будущем ему будет сложнее. Я только боюсь, что однажды его действия могут привести к серьезной аварии. Он действует очень ярко, но опасно