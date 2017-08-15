11:49 | ФОРМУЛА-1

Тото Вольфф: "Феррари" еще не показала своего потенциала"

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Глава "Мерседеса" Тото Вольфф считает, что "Феррари" не показала еще всего своего потенциала. В последней гонке "Гран-при Венгрии" итальянская команда оформила победный дубль.

– Я не думаю, что в Венгрии "Феррари" показала весь потенциал, – цитирует F1i Вольффа. – На машине Феттеля было повреждение, а Райкконен мог ехать быстрее, если бы не сдерживавший его Себастьян. Кими мог его обойти легко, если бы был приказ из боксов. Думаю, что потенциал "Феррари" еще не раскрыт.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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hardcore f1 fan

Ну всё, тушите свет. Как только Тотошник начинает плакатся то к следующей гонке им нет равных.

12:45