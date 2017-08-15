Тото Вольфф: "Феррари" еще не показала своего потенциала"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф считает, что "Феррари" не показала еще всего своего потенциала. В последней гонке "Гран-при Венгрии" итальянская команда оформила победный дубль.
– Я не думаю, что в Венгрии "Феррари" показала весь потенциал, – цитирует F1i Вольффа. – На машине Феттеля было повреждение, а Райкконен мог ехать быстрее, если бы не сдерживавший его Себастьян. Кими мог его обойти легко, если бы был приказ из боксов. Думаю, что потенциал "Феррари" еще не раскрыт.
hardcore f1 fan
Ну всё, тушите свет. Как только Тотошник начинает плакатся то к следующей гонке им нет равных.
12:45