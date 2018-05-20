Тодт недоволен критикой со стороны пилотов

Президент ФИА Жан Тодт выразил возмущение реакцией пилотов на изменения в регламенте с 2019 года. Гонщики были возмущены, что для облегчения обгонов правила были изменены таким образом, что машины станут медленнее.

– Все зависит от самих пилотов, – цитирует Fox Тодта. – Любой, кто хочет поговорить со мной, что-то обсудить, может это сделать в течение 48 часов. Я не хочу читать заголовки и узнавать все из прессы. Мне не нравится видеть заголовки наподобие "Тодт противоречит Феттелю". Но приходится с этим сталкиваться.