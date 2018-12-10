Стоффель Вандорн: "Я провел несколько сильных гонок, но этого никто не заметил"

Экс-пилот "Макларена" Стоффель Вандорн сказал, что в прошедшем сезоне никто не заметил его сильнейших выступлений в Ф-1, и что с такой техникой, какая была у него в распоряжении, он не мог сделать большего.

- Всегда тяжело, когда ты за рулем не той машины, – цитирует бельгийца Motorsport.com. – Думаю, что в этом сезоне я провел несколько по-настоящему сильных гонок, но никто этого не заметил. Если ты окажешься за рулем быстрой машины, то вдруг выяснится, что можно бороться за победу или подиум. Подобное очень легко меняет мнение людей, что весьма удручает.

Наверное, так было всегда. Досадно оказаться в таком положении, но я ничего не мог поделать. Вероятно, все шло хорошо, пока я не начал выступать. И тогда случились, вероятно, два худших сезона в истории "Макларена". К сожалению, я ничего не мог исправить.

Напомним, в следующем сезоне гонщик будет выступать в "Формуле-Е".

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