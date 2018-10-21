Сироткин - о 17-м месте в квалификации: "Уильямс" выжал максимум из того, что было доступно"

Пилот "Уильямс" Сергей Сироткин после квалификации "Гран-при США" отметил, что команда выжала из болида максимум. Россиянин занял 17-е место, его партнер Лэнс Стролл стал 18-м.

- Мы должны быть довольны тем, что получили сегодня, - приводит пресс-служба "Уильямс" слова Сироткина. - Считаю, что хорошо оптимизировали работу болида. Конечно, мы не прошли во второй сегмент и должны быть нацелены на более высокую скорость. Но команда выжала максимум из того, что было доступно. Должны быть честны перед собой и принимать это как должное.