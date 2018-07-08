Сироткин и еще два пилота стартуют в Сильверстоуне с пит-лейна

Сразу три машины стартуют с пит-лейна в гонке "Гран-при Великобритании". Пилот "Торо Россо" Брендон Хартли не принял участия в квалификации из-за разбитой в практике машины. Команда решила заменить на его болиде силовую установку, поэтому он стартует с пит-лейна.

Также с пит-лейна стартуют оба "Уильямса". Лэнс Стролл и Сергей Сироткин вылетели в квалификации, однако россиянин смог показать квалификационное время и был 18-м. Но из-за проблем с задним антикрылом команда решила нарушить режим закрытого парка и заменила этот элемент на обеих машинах. Так что им обоим придется стартовать с пит-лейна.