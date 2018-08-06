Сириль Абитбуль: "Соперником "Рено" должна быть "Феррари", а не "Хаас"

Глава "Рено" Сириль Абитбуль рассчитывает, что его команда станет четвертой в Кубке конструкторов в нынешнем сезоне. При этом он подчеркнул, что уже думает о глобальных изменениях в регламенте с 2021 года.

– Мы сделаем все возможное, потому что заслуживаем четвертого места в этом сезоне, – цитирует SoyMotor Абитбуля. – Но при этом не отойдем от своей стратегии. Мы уже активно работаем над машиной 2019 года. Нельзя при этом упускать из виду долгосрочные планы. Если проиграем битву с "Хаасом" в этом году, будет очень тяжело. А главное – я не хочу проиграть битву 2021 года. "Хаас" сейчас очень эффективен, ему идет на пользу плотное сотрудничество с "Феррари". Но нам нужно ориентироваться в конечном счете не на "Хаас", а как раз на "Феррари". Потому что когда мы сможем бороться с "Феррари", это будет значить, что все наши проблемы с двигателем и шасси решены. Мы хотим бороться за титул и сражаться с сильнейшими командами. Но для этого нужно все улучшать.