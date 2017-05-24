Сириль Абитбуль: "Ред Булл" как обычно дезинформирует о развитии двигателя"

Глава "Рено" Сириль Абитбуль считает, что "Ред Булл" напрасно оказывает давление на своего поставщика двигателей. В австрийской команде ранее не раз заявляли, что смогут добиться прогресса, когда "Рено" улучшит моторы.

– Мы смирились с таким повышенным вниманием к обновлениям, – цитирует Motorsport Абитбуля. – Двигатель улучшается к каждой гонке. Мы работаем над надежностью и производительностью. И добиваемся в этом прогресса. Конечно, нет резкой границы, мы не сможем сразу обойти "Мерседес", но улучшение присутствует. В Монако уже будет лучше. "Ред Булл" же как обычно дезинформирует о развитии двигателя. Он улучшается от гонки к гонке.