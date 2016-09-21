Серхио Перес: "За "Феррари" мечтает выступать каждый пилот"

Пилот "Форс Индии" Серхио Перес подтвердил, что однажды хотел бы стать гонщиком "Феррари". По слухам, мексиканец мог перейти в "Скудерию" в конце текущего года, но итальянцы решили продлить контракт на один год с Кими Райкконеном, а Перес чуть позже продлил на тот же срок соглашение с действующей командой.

– Продление контракта с "Форс Индией"? Сейчас я принимаю такие решения, которые будут лучше для меня в этот самый момент, – цитирует Autosport Переса. – Конечно, я мечтаю однажды попасть в "Феррари". Об этом мечтают все гонщики, потому что "Феррари" – самая большая команда в "Формуле-1". Я просто надеюсь, что если такая возможность представится, все произойдет вовремя. Вообще, для пилота важно, чтобы все значимые события в его карьере происходили в нужный момент.