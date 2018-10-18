Сергей Сироткин: "Трасса в Остине – один из лучших современных автодромов"

Пилот "Уильямса" Сергей Сироткин предвкушает интересную гонку на трассе в Остине в США. По его мнению, это одна из лучших трасс в календаре.

– Трасса в Остине – один из лучших современных автодромов, которые есть в календаре "Формулы-1", – цитирует F1Today Сироткина. – Здесь есть хорошие возможности для обгонов, есть несколько интересных зон для этого. Первый сектор проходится на высокой скорости, несколько раз меняется направление. Есть медленные участки, большая зона DRS, зоны интенсивного торможения. Это помогает обгонять.