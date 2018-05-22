Сергей Сироткин: "Этап в Монако входит в тройку моих любимых"

Пилот "Уильямса" Сергей Сироткин признался, что очень любит "Гран-при Монако" и рад снова оказаться на этой трассе. Этап в княжестве пройдет с 24 по 27 мая.

- Здорово вернуться в Монако – я несколько лет не выступал на этой трассе, - цитирует официальный сайт "Уильямса" Сироткина. - Этот этап входит в тройку моих любимых, поскольку мне очень нравится трасса, и я получу интересный опыт, впервые пилотируя в Монако машину "Формулы-1". Скорости будут выше по сравнению с теми, к которым я привык на этой трассе, что делает этап еще более захватывающим.

После пяти этапов Сироткин не набрал ни одного очка.