Себастьян Феттель: "В Сочи "Феррари" покажет свой максимум"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель, ставший лучшим во второй серии свободных заездов на "Гран-при России", сказал, что для успеха его команде важно уделять внимание каждой мелочи.

– Считаю, что в этих заездах наша команда добилась определенного прогресса, "Феррари" становится все сильнее, - отметил Феттель. - Иногда что-то может смутить или заставить потерять концентрацию, но мы стараемся выжать максимум из машины, уделяем внимание каждой мелочи. Трасса в Сочи дает возможность показать свой максимум, и мы должны это сделать. Поэтому нужно думать не о конкурентах, а о собственных сильных и слабых сторонах. (Мария МАРКОВА)