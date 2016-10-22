Себастьян Феттель: "У меня нет проблем с Арривабене"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель рассказал, что у него нет проблем с руководителем команды Маурицио Арривабене. Глава команды ранее заявил, что немецкий гонщик должен заслужить новый контракт со "Скудерией". После этого Феттель отложил переговоры с командой по новому соглашению, что породило слухи о проблемах между сторонами.

– Я не знаю, что он сказал в тот момент, – цитирует Autosport Феттеля. – Но я знаю, что он говорит мне в лицо. В большинстве случаев я с ним согласен. Не скрою, иногда я стараюсь помочь команде за пределами машины. Я делаю все, что в моих силах, чтобы сделать нас сильнее.