22:24 | ФОРМУЛА-1

Феттель перенес переговоры с "Феррари" о продлении контракта

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Пилот "Феррари" Себастьян Феттель принял решение отложить переговоры с командой относительно своего будущего. Контракт немца истекает в конце сезона-2017.

– Сейчас мы очень заняты, – цитирует Autosport Феттеля. – Мы максимально сконцентрированы на оставшихся четырех гонках и на подготовке к следующему сезону.

Я не думаю, что сейчас крайне важно обсуждать детали моего контракта. У нас есть соглашение на следующий сезон, и это меня устраивает. Сейчас идет кропотливая работа на заводе, все предельно заняты. В данный момент я хочу сосредоточиться исключительно на работе.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/37509-fettel-otlozhil-peregovory-o-novom-kontrakte-s-ferrari

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