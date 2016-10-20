Феттель перенес переговоры с "Феррари" о продлении контракта

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель принял решение отложить переговоры с командой относительно своего будущего. Контракт немца истекает в конце сезона-2017.

– Сейчас мы очень заняты, – цитирует Autosport Феттеля. – Мы максимально сконцентрированы на оставшихся четырех гонках и на подготовке к следующему сезону.

Я не думаю, что сейчас крайне важно обсуждать детали моего контракта. У нас есть соглашение на следующий сезон, и это меня устраивает. Сейчас идет кропотливая работа на заводе, все предельно заняты. В данный момент я хочу сосредоточиться исключительно на работе.