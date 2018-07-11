Себастьян Феттель: "Победа в Сильверстоуне ничего не значит"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель заявил, что его победа на "Гран-при Великобритании" не станет определяющей в борьбе за титул, поскольку впереди еще много гонок.

- Что значит победа в Сильверстоуне? Еще ничего не значит. Льюис (Хэмилтон, пилот "Мерседеса". – Прим. "СЭ") очень быстр, не стоит забывать и о "Ред Булле", - цитирует f1news Феттеля. - Важно, чтобы команда постоянно прогрессировала, и именно это мы и делаем. Шансы на титул? Не знаю, еще рано делать прогнозы. Я бы не стал переоценивать победу, которую мы сейчас одержали на трассе, которая, как предполагалось, больше подходит "Мерседесу". Можно было бы говорить о тенденции, если бы мы опережали всех на секунду. Пока это не так, так что мы должны продолжать работать.

После десяти этапов Феттель лидирует в личном зачете с 171 очком в активе. У ближайшего преследователя – Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса" – 163 балла. В Кубке конструкторов "Феррари" также занимает первую строчку – 287 очков, у "Мерседеса" на двадцать меньше.