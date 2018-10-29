Себастьян Феттель: "Нужно признать поражение и поздравить Хэмилтона"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель поздравил Льюиса Хэмилтона с завоеванием пятого чемпионского титула. Немец на "Гран-при Мексики" финишировал вторым, а британец - четвертым.

- День получился не из легких, но я поздравляю Хэмилтона и его команду, - приводит Sky Sports слова Феттеля. - Они хорошо поработали в этом сзоне. Нужно принять это поражение. Хотелось бы бороться дольше, но это не получилось.

Льюис был лучшим из нас двоих. Пять титулов - это что-то невероятное. В следующем году мы снова будем сражаться. Поздравил его и попросил продолжать атаковать меня.