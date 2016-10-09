Себастьян Феттель: "Нашей целью было второе место, а не третье или четвертое"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель, который финишировал на четвертом месте на "Гран-при Японии", считает, что подняться на подиум ему помешал обгон круговых. Феттель отстал от занявшего третье место Льюиса Хэмилтона более чем на 14 секунд.

– Нашей целью в гонке было второе, а не третье и, тем более, четвертое место, – приводит GP Update слова Феттеля. – Мы разочарованы. А обогнать Хэмилтона помешали круговые. Мы постоянно настигали круговых пилотов и теряли на обгоне время. Хэмилтон обгонял их на прямых, а мне приходилось делать это на поворотах, что и сыграло свою роль.