12:48 | ФОРМУЛА-1

Себастьян Феттель: "Нашей целью было второе место, а не третье или четвертое"

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Пилот "Феррари" Себастьян Феттель, который финишировал на четвертом месте на "Гран-при Японии", считает, что подняться на подиум ему помешал обгон круговых. Феттель отстал от занявшего третье место Льюиса Хэмилтона более чем на 14 секунд.

– Нашей целью в гонке было второе, а не третье и, тем более, четвертое место, – приводит GP Update слова Феттеля. – Мы разочарованы. А обогнать Хэмилтона помешали круговые. Мы постоянно настигали круговых пилотов и теряли на обгоне время. Хэмилтон обгонял их на прямых, а мне приходилось делать это на поворотах, что и сыграло свою роль.

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/formula1/

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