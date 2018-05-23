Себастьян Феттель: "Когда приехал в Монако, нахлынули приятные воспоминания"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель рассказал, что испытал приятные эмоции в Монако, поскольку выиграл здесь гонку в прошлом году. Он также отметил, что постарается повторить тот успех.

- Должны ли мы победить? Не знаю, может быть, но мы приезжаем сюда потому, что хотим победить, а не потому, что должны это сделать, - цитирует f1news Феттеля. - Для меня это далеко не одно и то же. Полагаю, нас ждет очень острая борьба, можно ожидать, что "Ред Булл" будет выглядеть очень сильно, особенно в субботу. Так что, посмотрим. Главное, мы знаем, что входим в число претендентов на победу, и на этот раз постараемся ее не упустить. В прошлом году я выиграл эту гонку, и когда приехал в Монако, на меня нахлынули приятные воспоминания, и теперь мне хочется вновь добиться успеха.

После пяти этапов Феттель занимает с 78 очками занимает второе место в личном зачете, уступая 17 баллов пилоту "Мерседеса" Льюису Хэмилтону.

"Гран-при Монако" пройдет с 24 по 27 мая.