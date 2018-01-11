Росс Браун: "С 2021 года машины "Формулы-1" будут выглядеть сенсационно"

Спортивный директор "Формулы-1" Росс Браун уверен, что с 2021 года машины будут выглядеть по-особому. Новое руководство "Формулы-1" готовит обновление технического регламента к 2021 году.

– У нас есть дизайнеры, которые работают над эстетической частью гонок в течение некоторого времени. Внешний вид – очень важная деталь, – цитирует Sky Sports Брауна. – Думаю, что мы отлично поработали над интеграцией "Ореола" с 2018 года. Фанаты отмечают, что болиды должны выглядеть безупречно и стильно. Их внешний вид должен вдохновлять. Думаю, что с 2021 года машины будут выглядеть сенсационно.