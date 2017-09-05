Росс Браун и ФИА могут обсудить изменение системы штрафов за перерасход компонентов двигателя?

Спортивный директор "Формулы-1" Росс Браун планирует обсудить с ФИА возможность изменения правил в вопросе штрафов пилотов за перерасход деталей двигателя. По его словам, у руководства "королевских гонок" есть идеи по изменению существующей системы.

Отметим, что на завершившееся в воскресенье "Гран-при Италии" девять гонщиков в сумме были оштрафованы на 150 позиций перед гонкой, что повлияло на расстановку болидов на стартовой решетке.

– На этот вопрос надо обратить пристальное внимание, – цитирует Autosport Брауна. – Даже если такой подход и верен, то для болельщиков это тяжело. У нас есть идеи по этому вопросу. Нам стоит детально обсудить все с ФИА и посмотреть, как мы можем улучшить ситуацию.