Росс Браун: "Феттель еще способен победить Хэмилтона"

Спортивный директор "Формулы-1" Росс Браун уверен, что интрига в чемпионате мира еще не умерла. После победы Льюиса Хэмилтона в "Гран-при Сингапура" его отрыв от Себастьяна Феттеля составляет 28 очков.

– Чемпионат еще не закончился, – цитирует F1i Брауна. – Осталось еще шесть гонок. Феттель и "Феррари" достаточно сильны, поэтому могут сами выиграть чемпионат, не полагаясь на стечение обстоятельств. Мне работа "Феррари" напоминает времена, когда я сам там был. Себастьян похож на Шумахера тем, как он вовлечен в работу команды. Его ждет тяжелая битва с Хэмилтоном, но он способен победить.