Росберг записал видеообращение для болельщиков

Чемпион мира Нико Росберг записал видеообращение, в котором поблагодарил болельщиков за поддержку. Сегодня немецкий пилот заявил о завершении карьеры.

"Всем привет! Сегодня для меня большой день – я получаю титул чемпиона мира в Вене. Но есть и другая новость. Да, это был великолепный год для меня. На протяжении всей карьеры у меня была четкая цель – стать чемпионом мира. Теперь я ее достиг, в том числе и с вашей помощью, за что хочу сказать большое спасибо! Вы придавали мне мотивацию, заставляли двигаться вперед. Но этот год был также очень тяжелым, я отдал все сои силы, перепробовал все, что можно. И в следующем году я уже не собираюсь заниматься тем же самым. И да, я решил прекратить участвовать в автогонках, просто следую заву своего сердца, живешь ведь один раз, я чувствую, это правильное решение. Спасибо вам большое еще раз, надеюсь, вы тоже пережили отличные моменты в последние три года, и встретимся с вами где-нибудь в другом месте уже очень скоро!" – сказал Росберг.