Росберг был лучшим в первой практике "Гран-при Бельгии", Квят - 17-й

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг показал лучшее время в первой практике "Гран-при Бельгии". Вторым стал его партнер по команде Льюис Хэмилтон, замкнул тройку самых быстрых Кими Райкконен на "Феррари". Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал лишь 17-е время, а его партнер по команде Карлос Сайнс был 14-м.
КолобокКолобков
Ага,Карлито ненамного выше , но быстрее почти на секунду...Не понимаю руководство РБ И ТР. Неужели Гасли проехал бы слабее??? Или им не нужен результат? Если они занимаются благотворительностью и просто поддерживают изю квятовича- тогда ясно...
16:13
Союз Аполлонович
Опять 25! Но и Карлито не намного лучше. ТР с каждой гонкой все больше в тыкву превращается
13:03