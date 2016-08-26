12:52 | ФОРМУЛА-1

Росберг был лучшим в первой практике "Гран-при Бельгии", Квят - 17-й

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Пилот "Мерседеса" Нико Росберг показал лучшее время в первой практике "Гран-при Бельгии". Вторым стал его партнер по команде Льюис Хэмилтон, замкнул тройку самых быстрых Кими Райкконен на "Феррари". Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал лишь 17-е время, а его партнер по команде Карлос Сайнс был 14-м.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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КолобокКолобков

Ага,Карлито ненамного выше , но быстрее почти на секунду...Не понимаю руководство РБ И ТР. Неужели Гасли проехал бы слабее??? Или им не нужен результат? Если они занимаются благотворительностью и просто поддерживают изю квятовича- тогда ясно...

16:13

Союз Аполлонович

Опять 25! Но и Карлито не намного лучше. ТР с каждой гонкой все больше в тыкву превращается

13:03

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