Ромен Грожан: "В Монако тяжело обгонять даже с большим перевесом в скорости"

Пилот "Хааса" Ромен Грожан остался доволен квалификацией "Гран-при Монако". Француз показал восьмой результат, хотя с трудом прошел первый сегмент квалификации.

– Квалификация была непростой, нам пришлось пострадать в первом сегменте, – цитирует F1i Грожана. – Я был в самом низу, но справился. Пришлось бороться за то, чтобы начали работать шины. Рад, что удалось совладать с этим. Обгонять на этой трассе тяжело, даже когда ты имеешь большой перевес в скорости. Нужно быть предельно внимательным, следить за соперниками, отбойниками и возможным появлением машины безопасности.