Роман Русинов: "Механики не стали бы специально подставлять Сироткина"

Российский гонщик, бывший тест-пилот "Формулы-1" Роман Русинов прокомментировал выступление Сергея Сироткина на "Гран-при Монако". Российский пилот "Уильямса" показал 16-й результат.

- В первую очередь хотел поздравить Риккьярдо с тем, что он выиграл свой первый "Гран-при Монако", - сказал Русинов. - "Монако", "Ле-Ман 24", "Инди-500" - это культовые события в автоспорте. Очень жаль, что "Гран-при Монако" и "Инди-500" проходят в один и тот же день.

Что касается Сироткина, главное - он смог финишировать. Монако - непростой этап, один из самых тяжелых для пилота. Будем надеяться, что в следующих гонках у Сергея не будет проблем с командой, с механиками в частности. Специально они подлянок обычно не устраивают. Ведь команда - это сложный организм. Механики должны любить тебя, а ты должен любить их. Они не просто выполняют свою работу, а ты - свою, вы - одна команда, коллектив фанатиков своего дела. Люди в автоспорте зачастую работают шесть дней подряд и спят по два часа, иногда прямо в боксах. Ошибки допускают все, но специально вряд ли они бы стали подставлять Сергея. (Михаил ПОТАПОВ)