Роберт Кубица: "Не хочу ждать решения "Уильямса" до декабря"

Резервный пилот "Уильямса" Роберт Кубица хочет, чтобы команда как можно скорее определилась с составом на следующий сезон. Поляк наряду с Сергеем Сироткиным и Эстебаном Оконом претендует на место призового гонщика.

– Время идет, и я не хочу ждать как в прошлом году. Надеюсь, что решение будет озвучено раньше, – цитирует Sky Sports Кубицу. – Моя цель – быть в числе призовых гонщиков. Но я не могу ждать до декабря. Команда оценивает разные сценарии, и это правильно. Но мне нужно решение, чтобы я мог сосредоточиться на чем-то другом. Не хочу узнавать об этом в декабре, когда будет поздно что-то предпринимать.