Риккьярдо напоил Джерарда Батлера из своего ботинка

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо во время награждения после "Гран-при США" напоил известного актера Джерарда Батлера "Ред Буллом" из своего ботинка. Австралиец в этом сезоне сделал традицией употребление призового шампанского из своего ботинка прямо на подиуме. На этот раз ставший третьим в США Риккьярдо подготовил сюрприз для Батлера, который был в качестве приглашенной звезды и брал интервью у призеров.

– Я знаю, что Батлер не пьет алкоголь, поэтому подготовил ему это, – сказал Риккьярдо, показав банку "Ред Булла". Затем он вылил ее в ботинок, а Батлеру пришлось все выпить.