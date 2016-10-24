00:02 | ФОРМУЛА-1

Риккьярдо напоил Джерарда Батлера из своего ботинка

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Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо во время награждения после "Гран-при США" напоил известного актера Джерарда Батлера "Ред Буллом" из своего ботинка. Австралиец в этом сезоне сделал традицией употребление призового шампанского из своего ботинка прямо на подиуме. На этот раз ставший третьим в США Риккьярдо подготовил сюрприз для Батлера, который был в качестве приглашенной звезды и брал интервью у призеров.

– Я знаю, что Батлер не пьет алкоголь, поэтому подготовил ему это, – сказал Риккьярдо, показав банку "Ред Булла". Затем он вылил ее в ботинок, а Батлеру пришлось все выпить.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

фу(.

01:33

Serg19700

Прямо обхахочишься. Нестандартно это когда 1 раз. А это маньячело какой-то.

01:26

vada

Молодец Риккьярдо. Таких людей все любят, умеющих проффесионально выполнять свою работу и в то же время делать вне нее что-то нестандартное, живое, смешное, вызывать у людей улыбку.

01:08

Andersen32

Риккьярдо больной на всю голову.

00:56

Алый Дракон

Фирменный "Ред Булл" Риккардо - НЕФИЛЬТРОВАННЫЙ ))) Скоро пилоты, претендующие на подиум, и награждающие звезды будут в массовом порядке заранее пить активированный уголь - так, на всякий случай )))

00:24

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