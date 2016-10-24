Риккьярдо напоил Джерарда Батлера из своего ботинка

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо во время награждения после "Гран-при США" напоил известного актера Джерарда Батлера "Ред Буллом" из своего ботинка. Австралиец в этом сезоне сделал традицией употребление призового шампанского из своего ботинка прямо на подиуме. На этот раз ставший третьим в США Риккьярдо подготовил сюрприз для Батлера, который был в качестве приглашенной звезды и брал интервью у призеров.
– Я знаю, что Батлер не пьет алкоголь, поэтому подготовил ему это, – сказал Риккьярдо, показав банку "Ред Булла". Затем он вылил ее в ботинок, а Батлеру пришлось все выпить.
The #USGP 🇺🇸 Where else are you going to see @GerardButler do a SHOEY 🍾👞 #F1 pic.twitter.com/YwQqHDT3yD– Formula 1 (@F1) 23 октября 2016 г.
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
фу(.
01:33
Serg19700
Прямо обхахочишься. Нестандартно это когда 1 раз. А это маньячело какой-то.
01:26
vada
Молодец Риккьярдо. Таких людей все любят, умеющих проффесионально выполнять свою работу и в то же время делать вне нее что-то нестандартное, живое, смешное, вызывать у людей улыбку.
01:08
Andersen32
Риккьярдо больной на всю голову.
00:56
Алый Дракон
Фирменный "Ред Булл" Риккардо - НЕФИЛЬТРОВАННЫЙ ))) Скоро пилоты, претендующие на подиум, и награждающие звезды будут в массовом порядке заранее пить активированный уголь - так, на всякий случай )))
00:24