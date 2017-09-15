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13:27 | ФОРМУЛА-1

Риккьярдо был лучшим в первой практике "Гран-при Сингапура", Квят - десятый


Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо показал лучшее время в первой практике "Гран-при Сингапура". Австралиец проехал быстрейший круг за 1.42,489. Вторым стал Себастьян Феттель на "Феррари", а замкнул тройку партнер Риккьярдо по команде Макс Ферстаппен. Льюис Хэмилтон на "Мерседесе" был четвертым.

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал десятое время.

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