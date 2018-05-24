Риккьярдо был лучшим в первой практике "Гран-при Монако", Сироткин - десятый

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо показал лучшее время в первой практике "Гран-при Монако". Второе время с отставанием 0,154 секунды показал его партнер по команде Макс Ферстаппен.

Замкнул тройку пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон с отставанием 0,354 секунды. Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин показал десятое время, уступив лидеру 1,836 секунды.