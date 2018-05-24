14:18 | Формула-1

Риккьярдо был лучшим в первой практике "Гран-при Монако", Сироткин - десятый

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Пилот "Ред Булла"  Даниэль Риккьярдо показал лучшее время в первой практике "Гран-при Монако". Второе время с отставанием 0,154 секунды показал его партнер по команде Макс Ферстаппен.

Замкнул тройку пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон с отставанием 0,354 секунды. Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин показал десятое время, уступив лидеру 1,836 секунды.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Darkmoon

Гиперсофт интересный, после 4-6 кругов он уже никакой. НО судя по всему очень быстрый.

14:46

george64

Ну а чего, сидушку-то починили. )

14:30

zapravduya

Ого, может попрёт у Сироткина? А то как-то непонятна его ситуация.

14:23

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