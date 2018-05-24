Риккьярдо был лучшим в первой практике "Гран-при Монако", Сироткин - десятый

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо показал лучшее время в первой практике "Гран-при Монако". Второе время с отставанием 0,154 секунды показал его партнер по команде Макс Ферстаппен.
Замкнул тройку пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон с отставанием 0,354 секунды. Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин показал десятое время, уступив лидеру 1,836 секунды.
- Мерседес
- Льюис Хэмилтон
- Даниэль Риккьярдо
- Уильямс (команда)
- Сергей Сироткин
- Ред Булл (Ф-1)
- Макс Ферстаппен
Darkmoon
Гиперсофт интересный, после 4-6 кругов он уже никакой. НО судя по всему очень быстрый.
14:46
george64
Ну а чего, сидушку-то починили. )
14:30
zapravduya
Ого, может попрёт у Сироткина? А то как-то непонятна его ситуация.
14:23