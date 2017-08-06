Пьер Гасли: "Надеюсь, что Марко однажды позвонит мне и скажет, что я в "Торо Россо"

Пилот молодежной программы "Ред Булла" Пьер Гасли надеется, что в следующем сезоне он будет выступать в "Торо Россо". По его словам, надежда на это еще остается.

– Я хочу оказаться в "Торо Россо" в следующем сезоне, – цитирует F1i Гасли. – Сейчас нужно проявить терпение, но это моя цель. Я делаю все возможное, чтобы достичь ее. Логично, что после успеха в GP2 ты должен двигаться в "Формулу-1". Моя судьба в руках "Ред Булла". У меня нет менеджера, моей карьерой занимается Хельмут Марко, поэтому я всем обязан "Ред Буллу". Марко очень прямолинеен. Однажды он позвонит мне и скажет, что я в "Формуле-1". Сейчас еще рано об этом говорить, но я прогрессирую в роли резервиста и надеюсь получить шанс.