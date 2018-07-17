Пьер Гасли: "Готов поставить деньги на победу "Ред Булла" в 2019 году

Пилот команды "Торо Россо" Пьер Гасли заявил, что верит в успех "Ред Булла" в следующем сезоне.

-У "Ред Булла" отличное шасси, так что я не удивлюсь, если они смогут выигрывать вместе с Honda в следующем году. Я даже поставил бы на них деньги, - цитирует гонщика Autosport. - В начале этого сезона нам не хватало максимальной скорости на прямых. Когда не удавалось оказаться в слип-стриме, мы теряли много позиций. Но теперь мы добились прогресса и даже можем конкурировать "Рено". Я думаю, что разница между нами совсем небольшая.