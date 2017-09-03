Пэдди Лоу: "Строллу не нужны особые инструкции - он хорош на старте"

Технический директор "Уильямса" Пэдди Лоу порадовался за пилота команды Лэнса Стролла, который стартует вторым в гонке "Гран-при Италии". Канадец показал четвертое время в квалификации, но опередившие его пилоты "Ред Булла" получили штрафы.

– Это большое достижение, – цитирует F1i Лоу. – Первый ряд – невероятное достижение! Я не думаю, что ему нужны особые инструкции. Лэнс хорош на старте. Он это показывал с самого начала. Он способен справляться с трафиком в первых поворотах, поэтому мы должны обеспечить его машину хорошими настройками для успешного начала гонки.