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14:43 | ФОРМУЛА-1

Пэдди Лоу: "Строллу не нужны особые инструкции - он хорош на старте"


Технический директор "Уильямса" Пэдди Лоу порадовался за пилота команды Лэнса Стролла, который стартует вторым в гонке "Гран-при Италии". Канадец показал четвертое время в квалификации, но опередившие его пилоты "Ред Булла" получили штрафы.

– Это большое достижение, – цитирует F1i Лоу. – Первый ряд – невероятное достижение! Я не думаю, что ему нужны особые инструкции. Лэнс хорош на старте. Он это показывал с самого начала. Он способен справляться с трафиком в первых поворотах, поэтому мы должны обеспечить его машину хорошими настройками для успешного начала гонки.

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