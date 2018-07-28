Пэдди Лоу: "Сироткину не повезло"

Технический директор "Уильямса" Пэдди Лоу считает, что Сергею Сироткину не повезло в квалификации "Гран-при Венгрии", которая частично проходила под дождем. Россиянин стал последним, а его партнер по команде Лэнс Стролл показал 15-й результат.

– Это была очень сложная сессия для всех, – цитирует официальный сайт "Уильямса" Лоу. – Мы выехали на промежуточной резине, но поняли, что поторопились. Решили вовремя поменять резину, что помогло Лэнсу показать хорошее время и выйти во второй сегмент. К сожалению, Сергей попал в это время в трафик. Во втором сегменте погода стала меняться, но мы не успели поработать с Лэнсом, поскольку в десятом повороте он вылетел, повредив подвеску. Сергею же не повезло. Его машина была способна на большее. Но посмотрим, что можем сделать в гонке.