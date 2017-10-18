Норрис готов стать третьим пилотом "Макларена"

Чемпион европейской "Формулы-3" Ландо Норрис сообщил, что готов сменить Дженсона Баттона в качестве резервного пилота "Макларена" в новом сезоне. Ранее генеральный директор британской конюшни Эрик Булье сообщил, что 17-летний гонщик рассматривается в качестве претендента на эту роль.

- Было бы классно стать резервным пилотом, – цитирует Autosport Норриса. – Хотелось бы провести еще ряд тестов с командой. После тестов с "Маклареном" в Венгрии я представляю, чего ждать от техники "Формулы-1". Уверен, что смогу справлюсь с ролью третьего пилота команды.