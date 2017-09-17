Норберт Хауг: "Порше" пойдет на пользу участие в "Формуле-1"

Бывший глава "Мерседеса" Норберт Хауг считает, что "Порше" может в ближайшие годы войти в "Формулу-1". Интерес компании связывают с 2021 годом, к которому будет изменен технический регламент.

– Я могу очень хорошо себе представить "Порше" в "Формуле-1", – цитирует SpeedWeek Хауга. – "Формула-1" очень помогла бы "Порше". Она может потратить 250 миллионов евро на прототипы, как это сделала "Ауди". Или присоединиться к "Формуле-1", у которой несравнимый охват аудитории. В случае успеха это будет маркетинговый прорыв. "Порше" проделала большую работу с прототипами, умеет строить быстрые машины, поэтому имеет все перспективы в "Формуле-1".