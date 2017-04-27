Норберт Хауг: "Алонсо оказывался в неподходящее время в неправильных командах"

Бывший глава "Мерседеса" Норберт Хауг не понимает решения "Макларена" отпустить Фернандо Алонсо на гонку "500 миль Индианаполиса". Ради нее испанец пропустит "Гран-при Монако".

– Мой опыт показывает, что накопившиеся проблемы не решаются таким способом, – цитирует Grand Prix Хауга. – Без опыта дебют на скоростном овале – не лучшая идея. Да, в прошлом году там победил новичок. Возможно, Алонсо тоже победит. Но вернется ли он более мотивированным? Для IndyCar выход Алонсо – это шаг вперед. Но ему 35 лет, нет опыта таких гонок, а речь идет о скорости 385 км/ч. Это не лучшая и не самая безопасная идея. Алонсо хороший гонщик, но он часто оказывался в неподходящее время в неправильных командах. Это его ошибки.