Нико Хюлькенберг: "Перед "Гран-при России" настроен оптимистично"

Гонщик "Рено" Нико Хюлькенберг поделился ожиданиями от "Гран-при России", который пройдет на "Сочи Автодроме" с 28 по 30 апреля. Он подчеркнул, что настроен оптимистично.

– Я испытываю определенный оптимизм, – приводит Autosport слова Хюлькенберга. – Думаю, на тестах в Бахрейне мы добились хорошего прогресса, прибавив в гоночном темпе. Кроме того, мы привезем некоторые обновления машины в Сочи.

Конечно, "Сочи Автодром" – совершенно другая трасса, поэтому невозможно точно сказать, насколько мы будем быстры там, пока не начнется гоночный уик-энд, но я настроен оптимистично.

Мне нравится бывать в России. Это отличная страна, мне нравится трасса и инфраструктура. Конечно, все основное внимание уделяется треку, и пилотировать там действительно интересно, поэтому я отправляюсь туда с улыбкой.

Круг на Сочи Автодроме один из самых длинных в сезоне. Кроме того, там очень много поворотов. Для любого гонщика это большой вызов, ведь нужно идеально пройти каждый поворот на каждом секторе. Сама трасса очень скоростная и динамичная, что мне тоже нравится. Есть и ряд сложных мест, особенно зона торможения в конце задней прямой. Финальный сектор немного более техничный и медленный по своей природе, но в целом это интересная трасса.

Мне не слишком везло в Сочи в прошлые годы: я дважды сходил с дистанции и один раз финишировал 12-м. Так что было бы здорово набрать первые очки на этой трассе в 2017 году.